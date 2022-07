Gli Agenti delle Volanti del Commissariato di Barletta hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un Sorvegliato Speciale barlettano di 25 anni.

Verso le ore 17:00 di domenica 3 luglio, personale della Squadra Volante, transitando in questa via Amilcare Ponchielli, notava uno scooter Piaggio Liberty di colore nero sfrecciare a forte velocità da via Donizzetti verso via Rossini. Gli Agenti riconoscevano subito sia il passeggero, il giovane Sorvegliato Speciale, che il conducente che, alla vista della Volante, cercavano di eludere il controllo, senza però riuscirvi, in quanto venivano immediatamente fermati.

Durante l’attività di controllo, il Sorvegliato Speciale iniziava a mostrare segni di nervosismo che spingevano gli operatori di Polizia ad approfondire gli accertamenti sottoponendo entrambi ad una perquisizione personale, che consentiva di rinvenire, indosso al 25enne, un involucro di cellophane trasparente contenente 11 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 2 dosi di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, opportunamente occultati all’interno degli slip, oltre alla somma di euro 195,00 in banconote di vario taglio e 2 telefoni cellulari.

A seguito di quanto constatato e della sostanza stupefacente rivenuta, il predetto veniva tratto in arresto perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana, nonché per la violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.