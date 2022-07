A due settimane esatte dalla rielezione a Palazzo di Città di Mino Cannito, la coalizione di centrodestra vincente è pronta a schierare la sua squadra. Come avevamo già avuto modo di dire su queste colonne, il criterio che verrà utilizzato per la scelta dei nuovi assessori componenti la Giunta Cannito, sarà quello di indicare i cosiddetti “primi dei non eletti”, non interessando coloro che sono entrati nel neo Consiglio comunale. Manca l’ufficialità, ma già nella serata di ieri, sono trapelati i primi nomi, confermati dai più informati, di cui vi diamo nota.

Innanzitutto, il ruolo del Vicesindaco viene affidato alla lista civica del Sindaco, convergendo sul nome dell’avv. Giuseppe Dileo, scelta non ancora confermata visto che pare ci sia un piccolo “braccio di ferro” con Fratelli d’Italia che sosterrebbe la più idonea indicazione per sé. Comunque, quest’ultima formazione politica esprimerà Oronzo Cilli, come già nella passata amministrazione Cannito, probabilmente sempre con delega alla Cultura; Forza Italia, oltre ad esprimere il Presidente del Consiglio comunale in Marcello Lanotte, campione di consensi nella lista più suffragata della coalizione a sostegno di Cannito, dovrebbe nominare in Giunta Katia Gianfrancesco e Pier Paolo Grimaldi. La lista AMICO indica la giovane Francesca Piccolo; la lista civica “Barletta nel cuore”, che ha eletto in consiglio l’ex assessore Gennaro Calabrese, favorirà Lucia Ricatti, anche lei già presente nella passata amministrazione Cannito.

Anna Maria Riefolo del Comitato Operazione Aria Pulita BAT, vicina all’amministratore della BARSA, Michele Cianci, sarà presente in Giunta; Michele Loconte per “Barletta al Centro”. La LEGA non sarà presente in Giunta, come da volontà espressa dall’unico consigliere eletto Ruggiero Grimaldi.

Questo elenco potrebbe subire delle modifiche nelle prossime ore, ma i criteri restano confermati. Ultimi incontri, poi l’ufficialità.