Il Settore comunale Pubblica Istruzione avvisa i genitori/tutori che presso le Scuole statali è possibile presentare la domanda per il “Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di 1° grado, e alunni residenti in territorio extraurbano, della scuola dell’infanzia e della scuola dell’obbligo, A.S. 2022/2023″.

Le domande vanno presentate alle scuole di appartenenza entro il 5 Agosto 2022.