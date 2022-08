Prosegue con grande successo “Musica in Periferia” imperdibile Rassegna di 4 eventi musicali, dalla musica da film allo swing, dai Beatles alla Lirica, organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore, giunta alla 9° Edizione per il 2022, che si propone di rigenerare le “periferie” urbane, i non luoghi, rendendoli presidi culturali, attraverso la diffusione e l’ascolto della musica.

La periferia della città diviene il “palcoscenico” privilegiato per dar luogo ad una investigazione socio-interculturale e ad una serie di performance musicali interattive che confluiscono in “Musica in Periferia”.

Una kermesse musicale unica nel suo genere, realizzata sotto l’egida del Ministero della Cultura – FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo dal Vivo). Dopo l’incredibile successo del Concerto dell’Aurora tenutosi presso il Castello di Barletta,che ha visto l’Orchestra Giovanile Soundiff riproporre in musica i più grandi successi della movie music, a fare da sfondo la luce dell’alba, la magia del Castello Svevo lascia spazio al Giardino del Laboratorio Urbano GOS, che ospiterà ben 3 appuntamenti musicali piacevoli e scoppiettanti (con porta alle 19.30 e inizio alle 20.00).

Si comincia martedì 9 agosto 2022 con ‘Sing & Swing Concert’ La Magia e il Fascino dello Swing, spettacolo musicale in cui l’ ENSEMBLE SOUNDIFF composto da voce, basso, batteria e pianoforte, proporrà al pubblico un repertorio interamente dedicato ai grandi classici dello Swing: da Aretha Franklin a Norah Jones a Frank Sinatra, l’affascinante voce di Federica Maggellino, incanterà il pubblico con un gusto musicale d’altri tempi. In scaletta brani che hanno fatto ballare intere generazioni.

Si prosegue, mercoledì 24 agosto, con ‘Yesterday – The Beatles Music Story’ , avvolgente spettacolo musicale in cui i Beatles rivivono grazie alla travolgente voce del crooner Umberto Giarletti che, con l’Ensemble Soundiff, omaggerà la band di Liverpool: da “Yesterday” a “Help”, da “Michelle” a “Here Comes the Sun”, questi e altri capolavori non mancheranno di affascinare il pubblico presente.

Gran finale, martedì 30 agosto, con ‘Lirica in una Sera d’Estate’ Le più belle Arie d’Opera, concerto in cui l’ORCHESTRA GIOVANILE SOUNDIFF (archi, fiati e percussioni) diretta da Grazia Bonasia, eseguirà romantiche e celebri arie d’opera di Verdi, Puccini, Donizetti, oltre a affascinanti suite tratte dalla Carmen di Bizet, affiancata dalla splendida voce del Soprano Angelica Meo.