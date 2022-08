Sono stati pubblicati questa notte i risultati delle Parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Nessuna buona notizia per il territorio del nord barese che in sostanza non avrà rappresentanti pentastellati eleggibili. Non riesce a piazzarsi in posizione utile, con i 133 voti ricevuti, l’andriese Michele Coratella che non sarà inserito nel collegio plurinominale Puglia 1 della Camera. Meglio di lui la rappresentante di Spinazzola, Maria Carbone, inserita però seconda tra i candidati supplenti. Sarà in corsa, invece, l’uscente Maria Piarulli nel collegio Puglia 2 anche se al quarto posto del listino è dunque in posizione difficilmente eleggibile. Al Senato nulla da fare anche per Antonio Coriolano di Barletta nonostante i suoi 199 voti presi.