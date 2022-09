Il 4 settembre, prima domenica del mese, sarà dedicato all’ambiente, in particolare all’area marina di Boccadoro – Ariscianne, zona interessante dal punto di vista storico, geologico e naturalistico, scelta dalle associazioni delle città di Barletta, Trani e Andria per sensibilizzare enti pubblici e cittadini alla sua salvaguardia e valorizzazione visto che agli occhi di molti sembra quasi abbandonata e quindi luogo in cui si possano riversare rifiuti di ogni genere.

L’iniziativa, promossa da The Human Exploring Society, piattaforma di mediattivismo creata nel 2020 da Manlio Pertout e Martha Stephens ed incentrata su ambiente e diritti umani, è organizzata dalla rete di associazioni ‘Ripartiamo da Ariscianne” (SIGEA-APS, Legambiente circolo di Barletta, Italia Nostra sezione di Barletta, Fra Storia e Natura, Touring Club Italiano) ed ha visto per questa giornata l’adesione di numerose altre realtà locali che vedono nel sociale e nell’ambiente le priorità delle loro azioni.

“EXPLORING CLEANUP – dichiara Manlio Pertout – è un progetto che coinvolge le associazioni locali di un territorio per far conoscere una specifica area e ripulirla dai rifiuti, e l’iniziativa di domenica 4 settembre si inserisce nell’ambito di una manifestazione di respiro internazionale che vede come giorno specifico il 17 settembre, ma molti CleanUp saranno organizzati alcuni giorni prima o alcuni giorni dopo”.

Sei le tappe del percorso di circa due chilometri, durante le quali ambientalisti, storici, geologi ed esperti del territorio si alterneranno per illustrare le peculiarità storiche, ambientali e paesaggistiche della zona Boccadoro – Ariscianne. La partenza, prevista per le ore 9.00, avverrà a Trani dalla Vasca e sorgenti Boccadoro; procedendo verso Nord – Ovest la seconda tappa sarà la Spiaggia e Canale di acqua sorgiva; terza tappa Spiaggia e trullo; quarta tappa Canale collettore Ariscianne; quinta tappa Canneto Ariscianne; sesta ed ultima tappa Spiaggia e canale emissario palude Ariscianne.

Lungo il percorso i volontari delle tante associazioni che hanno aderito all’iniziativa e tutti coloro che vorranno partecipare, automuniti di sacchi, guanti e pinze ( gli attrezzi non sono forniti dagli organizzatori ) raccoglieranno i rifiuti, soprattutto plastica, esclusi quelli pericolosi e di una certa dimensione, che verranno invece localizzati e segnalati agli enti preposti.

Parte della plastica raccolta verrà utilizzata in una mostra sulle archeoplastiche dal titolo ‘Ditelo ai bambini’, ideata da Antonio Binetti, sub-ambientalista della rete “Partiamo da Ariscianne” che si terrà ad ottobre a Barletta in occasione della Settimana Nazionale del Pianeta Terra.

“La nostra iniziativa – dichiara il geologo Raffaele Lopez, segretario della sezione Puglia di SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale – vuole lanciare un messaggio chiaro e forte alla collettività e accendere i fari su quest’area interessante dal punto di vista geologico e storico come dimostrano alcuni resti di anfore e selci rinvenuti lungo gli arenili di Ariscianne appartenenti a diverse epoche e anche resti vegetali di antiche paludi, ora sommerse. Ma non c’è solo questo – conclude Lopez -. Sul territorio vi sono tanti trulli sparsi nelle campagne coltivate da contadini e alcuni di loro hanno partecipato ai nostri convegni e passeggiate pronti insieme alle associazioni a scendere in campo per valorizzare e tutelare l’intera area, unica nel suo genere”.

Appuntamento, quindi, alle ore 9.00 a Trani nei pressi della Vasca di Boccadoro

Di seguito le associazioni aderenti all’iniziativa

3place – Andria

Alberi per la vita – Barletta

Ambulatorio Popolare – Barletta

Amici del Mare – Trani

Arkadia – Trani

Atletica Tommaso Assi – Trani

Barletta Sportiva

Comitato Bene Comune – Trani

Delfino Blu – Trani

Derive Metropolitane

ENPA – Barletta

Fra Storia e Natura – Barletta

Italia Nostra – Barletta

Legambiente – Andria

Legambiente – Barletta

Legambiente – Trani

ASD Montericco – Trani

Oikos – Trani

Retake – Barletta

Ripartiamo da Ariscianne – Barletta

Società italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS) – sezione Puglia

The Human Exploring Society

Touring Club Italiano

Tummà – Trani.