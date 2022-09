Tornano le celebrazioni della disfida di Barletta, spostate eccezionalmente di due settimane rispetto al periodo classico di metà settembre per la concomitanza delle elezioni politiche. Questa mattina, nella Cantina della Sfida, la presentazione dell’evento da parte dell’amministrazione comunale e del regista Francesco Gorgoglione, con la partecipazione del neo eletto alla Camera, l’on. Marcello Lanotte. Non ci sarà il certame, la rievocazione del mitico duello tra cavalieri italiani e cavalieri francesi del 13 febbraio 1503, ma non mancheranno tutti gli altri momenti che hanno da sempre caratterizzato la manifestazione. Dal 28 settembre al primo ottobre tanti eventi che coinvolgeranno l’intera città, dal castello al centro storico sino al parco dell’Umanità: andranno in scena la storia e vestizione del cavaliere, a cura della biblioteca comunale, con l’APS “room to play” e l’associazione “I cavalieri del mito”, il racconto dell’offesa a cura dell’associazione “Bardulos”, le 13 staffette dell’ASD “Barletta Sportiva” ma anche visite guidate ai luoghi della Disfida e tanti momenti dedicati a giochi e animazioni per bambini. Le celebrazioni culmineranno domenica 2 ottobre con l’investitura e giuramento dei 13 cavalieri italiani in piazza Marina, il corteo trionfale per le vie del centro cittadino, lo spettacolo pirotecnico finale dagli spalti del castello. Di rilievo il cast scelto per interpretare i protagonisti della Disfida: Fabio Troiano sarà Ettore Fieramosca, Mimmo Mancini Consalvo da Cordova, Eleonora Pedron Elvira da Cordova, Savino Italiano avrà il ruolo di Fabrizio Colonna e Gianbattista Rossi quello di Prospero Colonna. La narrazione sarà affidata all’attrice barlettana Mariella Parlato.

Conclusa questa edizione, si guarda già al futuro. E’ obiettivo dell’assessore alla Cultura Oronzo Cilli dare una programmazione più strutturata alle prossime manifestazioni della Disfida.