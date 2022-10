“Oggi l’Amministrazione comunale conferisce vitalità alla zona di espansione dotandola di un nuovo punto di riferimento per le attività ludiche e socializzanti. Il Sindaco Cannito ha prima creduto, poi dato impulso ad un progetto rimasto a lungo nel cassetto. Realizzandolo si premia l’impegno dell’Istituzione locale, soprattutto si qualifica l’identità del quartiere. La tensostruttura è un bene che appartiene all’intera città, alla quale lo consegniamo con orgoglio”.

Così l’Assessora allo Sport, Maria Antonietta Crescente, in occasione dell’ideale taglio del nastro per l’inaugurazione della tensostruttura di via Dei Mandorli, avvenuta questa mattina. L’impianto sportivo, a carattere multidisciplinare, sarà aperto ogni giorno sulla base di una gestione di durata quinquennale sottoscritta dall’Ente con la ASD “Barletta Calcio a 5” a margine delle rituali procedure di affidamento. Finanziato dal Ministero degli Interni contestualmente alla misura “Io gioco legale” e risalente all’inizio dello scorso decennio, il progetto è stato rivalutato dal Sindaco Cannito nell’arco del suo primo governo, rilanciandolo con l’allora Assessore Gennaro Calabrese (oggi espressione del Consiglio comunale e presente anch’egli alla cerimonia con un altro Consigliere, Vittorio Cardone) e promuovendo tutti gli atti utili per esperire l’appalto.

“Siamo soddisfatti – sottolinea Crescente – di questo risultato che ci motiva in direzione di ulteriori traguardi dalle positive ricadute per la pratica sportiva, l’aggregazione giovanile e più in generale l’inclusione sociale nel rispetto delle regole suggerite dalla civile convivenza”.

Clicca QUI per il servizio di Telesveva