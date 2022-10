Una biblioteca itinerante, che si sposta in una valigia per promuovere la cultura della sostenibilità ambientale.

È quella dell’Arpa Puglia, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, ed è una ‘Piccola Biblioteca Ambientale’, che, a partire da Trinitapoli, in Provincia di Barletta – Andria – Trani, farà tappa in diverse scuole della Puglia.

L’incontro si è svolto nella biblioteca comunale “Vincenzo Morra” e vi hanno preso parte quattro classi di scuola primaria e due di scuola media. Per loro libri e albi illustrati, acquistati grazie al ‘Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali concernente il sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria’ (Feib), del Ministero della Cultura, che vengono dati in prestito a scuole e biblioteche.

Arpa è partita da Trinitapoli per l’avvio del progetto perché la Biblioteca comunale, riferiscono dall’agenzia regionale, “ha presentato il progetto di realizzazione di laboratori e prestito di libri a tema ambiente durante l’ultima riunione del ‘Patto della Lettura’ e inserito nella programmazione del progetto ‘Confini del mio linguaggio, limiti del mio mondo ‘ finanziato dal Cepell, Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”. La ‘valigia’, che contiene pubblicazioni dal punto di vista scientifico e attraenti per illustrazioni, grafica e testi, resterà lì per un mese per poi andare in prestito a nuove classi e nuove scuole.