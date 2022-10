Proseguono serrati i controlli disposti su tutto il territorio dal Questore Roberto Pellicone per contrastare lo spaccio di droga nella sesta provincia pugliese. In particolare, a Barletta, durante un apposito servizio, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato cittadino hanno arrestato un diciannovenne ed un 17enne entrambi con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, dopo essere stati notati a bordo di un’autovettura mentre attraversavano la zona a traffico limitato del centro storico, sono stati fermati per un controllo dei documenti ma il loro nervosismo non è passato inosservato agli agenti che hanno effettuato una perquisizione personale, trovandoli in possesso di 32 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, pronte alla cessione, 1565 euro in banconote di vario taglio e due telefoni cellulari. Successivamente la perquisizione è stata estesa a casa e nelle relative pertinenze dei due giovani. nell’appartamento e nel box di uno dei fermati, la polizia ha così trovato 1720,00, in banconote di diverso taglio, carene e parti meccaniche di un Piaggio Liberty con relativa carta di circolazione risultato provento di furto, una cartuccia da fucile calibro 12 della CHEDDITE e 2 cartucce inesplose di ​ pistola.

Contattata sia la Procura della Repubblica di Trani che la Procura presso il Tribunale dei Minori di Bari i 2, in stato di arresto, sono stati condotti rispettivamente nel carcere di Trani e nella casa circondariale Fornelli di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, l’ eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.