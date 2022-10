Apre un bel gol di Russo, risponde un beffardo tirocross di Burzio nel secondo tempo. Termina 1-1 la sfida tra Casarano e Barletta: per i biancorossi arriva il terzo pareggio consecutivo al cospetto di una delle squadre maggiormente accreditate per il salto di categoria.

CRONACA-Diverse novità di formazione per mister Farina, che deve rinunciare all’infortunato Pignataro e sceglie Russo nel tridente d’attacco completato da Lavopa e Maccioni. Proprio Russo fa capire di essere subito in giornata dopo soli quattro minuti: si presenta solo davanti a Carotenuto, lo salta, ma il suo tiro termina sull’esterno della rete. L’attaccante cerignolano ha modo di rifarsi egregiamente un minuto dopo, capitalizzando al meglio una bella azione corale, iniziata da Loiodice e rifinita da Maccioni. Barletta in vantaggio, Barletta che potrebbe subito raddoppiare al 9′ con Maccioni, ma è provvidenziale l’intervento di Pambianchi. La prima occasione per il Casarano va annotata al 29′ con una punizione di Cannavaro, bravo Piersanti ad opporsi. Finale di primo tempo tutto di marca Barletta: prima il calcio piazzato di Loiodice che termina sulla traversa, poi il gol irregolare di Petta che anticipa Carotenuto in offside. Da segnalare l’espulsione comminata per proteste proprio prima del duplice fischio a Farina.

Nella ripresa parte subito forte il Casarano, con Burzio che calcia a botta sicura, ma è super Piersanti a dirgli di no. Il Barletta risponde al 13′ con Lavopa, che prova a sorprendere Carotenuto con un pallonetto, ma la palla termina alta. Tentativo anche per Loiodice su punizione, con la palla che tocca ancora la traversa prima di uscire. La rete la trova però il Casarano quattro minuti dopo con Burzio che sorprende con un tiro-cross un incerto Piersanti. La formazione rossazzurra prova a spingere, ma il Barletta si difende senza particolari apprensioni. Negli ultimi sgoccioli di gara, Casarano vicinissimo al 2-1 con una punizione perfetta di Strambelli, che coglie tuttavia la traversa. Termina 1-1 il match tra Casarano e Barletta: pari e qualche rimpianto per i biancorossi dopo una gara ben disputata.

TABELLINO

CASARANO(4-3-3): Carotenuto; Pambianchi(16’Rizzo), Parisi, Guastamacchia, Barbetta; Marsili(18’st Vitofrancesco), Cannavaro(33’st Ortisi), Sepe; Strambelli, Burzio(33’st Navas), Gatto(12’st Saraniti). A disposizione: Baietti, Bocchetti, Cecere, Dellino. All: Costantino

BARLETTA(4-3-3): Piersanti; Milella, Pollidori, Petta, Marangi; Cafagna, Lavopa(20’st Lattanzio), Vicedomini(33’st Feola); Maccioni, Russo(42’st Visani), Loiodice. A disposizione: Campisi, Lattanzio, Mininno, Zaldua, Rastelletti, Nannola, Cassatella. All: Farina

Marcatori: 5’pt Russo, 17’st Burzio.

Note-Espulso Farina per proteste al 45′. Recupero: 3′, 5′

A cura di Giacomo Colaprice