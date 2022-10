La scena se la prende in parte il derby in programma al “Capozza”: fischio d’inizio, con il ritorno all’ora solare, previsto alle 14.30. Si sfidano due delle annunciate protagoniste del girone H: Casarano contro Barletta. Ottimo l’approccio di entrambe con il campionato. Meno bene hanno fatto nelle ultime settimane: rossazzurri, a -2 dalla capolista Fasano, reduci da due pareggi consecutivi e da quattro “ics” nelle ultime cinque partite, i biancorossi hanno ottenuto due punti nelle ultime tre esibizioni e devono sicuramente migliorare la fase realizzativa, da abbinare ad una consistenza difensiva già eccellente: solo il Nardò ha incassato meno reti nelle prime otto giornate di questo campionato. La sfida del “Capozza” può rappresentare per Casarano e Barletta uno snodo molto importante per i rispettivi cammini. Due i derby di Puglia in programma nel nono turno del girone H. L’altro si gioca, in contemporanea, al “Città degli Ulivi” di Bitonto: Bitonto contro Nardò. Bitonto che deve riscattare la sconfitta di Molfetta. Nardò a difesa dell’imbattibilità nel torneo. Anche in questo caso, dunque, gli spunti d’interesse non mancano.

Cerca di dare una “spallata” decisa alla propria stagione il Team Altamura, che affronta in trasferta al “San Francesco” una Nocerina sempre ambiziosa. Impegno in Campania anche per il Molfetta, che cerca il primo acuto esterno: missione non semplice al “Simonetta Lamberti” contro la Cavese. Cerca la prima vittoria in campionato, dopo sei pareggi e due sconfitte, il Gravina: occasione da sfruttare davanti al pubblico del “Vicino”, a partire dalle ore 15, contro la cenerentola Puteolana. Alla stessa ora, il Martina insegue il primo successo nel formato casalingo: al “Tursi” arriva il Matera, che domenica scorsa ha imposto, in occasione dell’esordio di Ciullo in panchina, il pari al quotato Casarano. La capolista Fasano, inoltre, difende il primato solitario in classifica a Francavilla in Sinni. Il Brindisi prova a rilanciare le proprie ambizioni al “Fanuzzi” contro l’Afragolese. E poi, a completare il programma del nono turno, la sfida interna del Lavello a Venosa contro il Gladiator.