Petta e Loiodice. Il Barletta torna a vincere. Prova maiuscola dei biancorossi di Farina, oggi assente per squalifica, che superano per 2-0 l’Afragolese e torna prepotentemente in zona playoff.

Tabellino

Barletta (4-3-3): Piersanti; Milella; Visani, Petta, Marangi; Cafagna, Vicedomini(71’Telera), Lavopa(59’Feola); Rastelletti(63’Maccioni), Russo(80’Lattanzio), Loiodice(89’Pignataro). A disposizione: Campisi, Cassatella, Mininno, Pollidori. All: Carbone(Farina squalificato)

Afragolese (4-3-3): Provitolo, Esempio(63’Sowe), Picascia, Mansi, Cordato; Virgilio, Langone(46’Aracri), Esposito; Caso Naturale(69’Da Dalt), Longo, Mancino(63’Percoco). A disposizione: Rendina, Di Leo, Manco, Volpicelli, Romeo. All: Bitetto

Arbitro: Pasculli di Como(Giorgetti-Colonna)

Reti: 24′ Petta, 48’Loiodice.

Note-Angoli 1-7. Ammoniti: Esempio, Caso Naturale, Langone, Cafagna, Visani, Longo, Vicedomini, Esposito.

Primo Tempo

2’Afragolese in avanti, libera la difesa biancorossa.

21′ Punizione di Loiodice, blocca Provitolo.

24’Vantaggio Barletta! Palla splendida di Vicedomini sulla destra, Petta sbuca in area e trafigge Provitolo.

28’Occasione Afragolese con Virgilio che si ritrae spazio e calcia a giro, palla di poco alta.

45’Azione pericolosa sul doppio fronte: prima un batti e ribatti in area del Barletta, poi sul capovolgimento di fronte Cafagna non arriva per poco sulla palla.

Secondo Tempo

48’RADDOPPIO! Scambio nello stretto tra Lavopa e Loiodice, con quest’ultimo che si presenta davanti a Provitolo e piazza la palla all’angolino.

55’Conclusione di Esposito, blocca in due tempi Piersanti.

74’Punizione insidiosa di Loiodice, smanaccia Provitolo e sulla ribattuta spedisce sul fondo Feola.

78’Ancora Loiodice su punizione, palla di poco fuori.

83’Colpo di testa di Esposito, blocca Piersanti.

90’Barletta vicinissimo al tris. Pignataro si presenta davanti a Provitolo che blocca tuttavia la sua conclusione.

A cura di Giacomo Colaprice