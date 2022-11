Cinque punti in tre partite, imbattuti in questo arco di tempo e con l’aggancio al terzo posto – alla pari con Brindisi e Nardò – in tasca. Radiografia del Barletta nella settimana che porterà alla chiusura di quello che era stato ribattezzato il “poker terribile”: sfide in serie a Nocerina, Casarano e Afragolese, prima del derby di domenica prossima al Fanuzzi di Brindisi. Nel 2-0 del Puttilli contro i campani, firmato Petta e Loiodice, si è presa la copertina una difesa ermetica, arricchita dal ritorno di Visani dal 1′.

Dopo alcuni legni in serie, è tornato al gol anche Nicola Loiodice, il giocatore di maggiore qualità in organico. Le ultime due uscite, a Casarano prima e contro l’Afragolese poi, hanno messo in mostra un Barletta elastico sul piano tattico, con Lavopa a ondeggiare tra mediana e trequarti e un tridente leggero. Prossima tappa, Brindisi. Domenica alle 15 saranno di fronte due squadre a pari punti, 18, e accomunate dall’ambizione. E sulla panchina biancorossa, dopo il turno di squalifica, tornerà a sedere Francesco Farina.

