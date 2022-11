Tanta roba: Team Altamura-Barletta, il derby tra le due salentine, un altro affare tutto pugliese, incroci che riguardano la testa e la coda della classifica. Ce n’è per tutti i gusti, in buona sostanza, nel tredicesimo turno del campionato di serie D. Altra domenica ricca di emozioni in arrivo, dunque, nel girone H, quello che comprende ben dieci realtà di Puglia e tre lucane. Il “piatto forte” verrà servito al “D’Angelo” di Altamura, a partire dalle ore 15: murgiani, sesti in classifica, contro Barletta, una delle due capolista del raggruppamento. È l’abbinamento di maggiore prestigio per somma punti tra le due contendenti. Le protagoniste, tra l’altro, arrivano entrambe all’appuntamento del derby con una striscia aperta di sei risultati utili di fila in campionato, i biancorossi di Farina anche da tre successi consecutivi. Spettacolo assicurato. Sul campo ma anche sugli spalti: sarà giornata Pro-Altamura e sono stati tutti polverizzati i 500 biglietti messi a disposizione della tifoseria barlettana. Di sicuro saranno novanta minuti che potranno incidere sui giochi di vertice, in particolar modo per i padroni di casa, staccati di quattro lunghezze dalla vetta.

Tre punti per l’alta classifica in palio anche al “Capozza” nel derby del Salento, a partire dalle 14.30: Casarano contro Nardò. Rossazzurri rivitalizzati dal successo di Molfetta e tornati domenica scorsa in piena zona playoff. L’undici neretino, a -2 dalla coppia di testa, è l’unica squadra del girone a non aver mai conosciuto la parola sconfitta. Derby di Puglia anche al “Tursi”, con inizio alle ore 15: Martina contro Molfetta. Ha trovato posto nella parte sinistra della graduatoria la squadra della Valle d’Itria, grazie a sette risultati utili consecutivi. Buon momento pure per il Molfetta, che deve riprendere subito a macinare punti dopo la sconfitta interna con il Casarano. La domenica di serie D diventa molto importante per le ambizioni salvezza di Gravina e Bitonto. Murgiani, di scena al “Vicino” contro il Gladiator, che cercano un successo scacciacrisi: sarebbe il primo della stagione. Bitontini che giocano in trasferta, a Venosa, lo scontro diretto contro il Lavello. Deve vincere per rilanciare le proprie ambizioni il Brindisi: al “Fanuzzi” arriva la Puteolana ultima in classifica, che però non perde da quattro incontri. Vuole tornare a vincere il Fasano, di scena in trasferta contro una Nocerina con enormi problemi societari. Programma della tredicesima di serie D completato dal doppio incrocio appulo-campano: Matera sul campo dell’Afragolese, Francavilla che ospita al Fittipaldi la co-capolista Cavese.