Angela Dell’Olio resta segretaria generale della Flc (Federazione dei lavoratori della conoscenza) Cgil di Barletta – Andria – Trani. È stata rieletta dall’assemblea generale provinciale della categoria. Erano presenti Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat; Claudio Menga, segretario generale della Flc Puglia; Ezio Falco, segretario della Flc Puglia; Vito Fumai e Pamela Angiuli, segretari della Flc di Bari; l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Andria, Dora Conversano.

Docente da più di trent’anni in servizio presso il I Cd. “Oberdan” di Andria e Rsu e Rls nello stesso dal 2000, Dell’Olio ha affiancato e collaborato con il grande sindacalista e politico Franco D’Ambra, scomparso prematuramente purtroppo quest’anno e nel 2018 ha ricevuto l’incarico nella segreteria affiancando il segretario generale Marco Galiano. È stata eletta segretaria generale della Flc Bat nel 2020 sostituendo nell’incarico lo stesso Galiano che ha dovuto dimettersi in quanto nominato Dirigente scolastico della Ssm di I grado “Baldassarre” di Trani. In questi ultimi anni Angela Dell’Olio ha portato avanti egregiamente il proprio ruolo ottenendo degli ottimi risultati nella campagna Rsu del 2022: si è infatti avuto in quest’ultima tornata elettorale in incremento del 2,22% di voti rispetto alle elezioni precedenti conquistando un notevole distacco dai voti ottenuti dalle altre sigle sindacali di categoria.

“Sono certa che insieme al nuovo gruppo di dirigenti sindacali – dichiara la segretaria generale, Flc Bat Angela Dell’Olio – sapremo dare quelle risposte che i lavoratori della conoscenza cercano in questo particolare momento storico in cui la scuola è messa sotto duro attacco da manovre politiche tutt’altro che confortanti. Si continueranno a garantire i nostri interventi a tutela delle fasce più deboli della nostra società e dei precari del mondo scuola. La nostra lotta contro il precariato e le mancate risorse alla scuola continuerà, continueremo a seguire i fermenti organizzativi e a promuovere iniziative per smuovere gli animi assopiti da una corrente massificante di disinteresse, insensibilità e superficialità. Seguiremo la nascita del nuovo Ufficio scolastico nella provincia Bat, causa per la quale ci siamo battuti a lungo affinché la nostra provincia acquisisse una completa autonomia scolastica. Abbiamo avviato e continueremo la nostra battaglia contro l’autonomia differenziata per le regioni a discapito delle scuole del Sud. La nostra scuola ha bisogno di investimenti significativi da parte del Governo per migliorare le condizioni dei lavoratori della scuola anziché alimentare il precariato e la disoccupazione, per evitare la dispersione e l’abbandono scolastico dei nostri giovani. Oggi abbiamo bisogno di una politica che dia a ciascuno, senza alcuna discriminazione, i diritti che gli consentano di realizzare al meglio le proprie aspirazioni personali. Questa è la grande scommessa per il futuro della Flc”.

“Alla confermata segretaria generale Angela Dell’Olio vanno gli auguri di buon lavoro della Cgil Bat con la certezza che continuerà come già fatto negli anni passati alla crescita di questo comparto che in questo particolare momento storico sta vivendo una situazione assolutamente non facile, come del resto sta accadendo in quasi tutti i settori lavorativi. E siamo certi che continuerà a mettere a disposizione della categoria tutta la sua esperienza e preparazione instancabilmente come già dimostrato in passato”, commenta Michele Valente, segretario generale Cgil Bat.