Allo stadio comunale Puttilli per tifare il Barletta ASD, ma la tribuna centrale è inaccessibile ai disabili. Infatti, un servoscala appositamente posizionato in corrispondenza della scala che conduce al settore della tribuna centrale risulta non funzionante ormai da diversi mesi. La denuncia è stata unanime dai disabili presenti anche ieri per la partita contro il Matera, ma già era stata sottolineata dalla pagina barlettana della Gazzetta del Mezzogiorno. La Bar.S.A. ha fatto sapere di non essere competente nella manutenzione di questi e di rivolgersi al Comune; da questi abbiamo saputo che in effetti la municipalizzata non è addetta alla manutenzione dei montascala come anche degli ascensori, ma lo è un’altra ditta, che stando alle promesse degli assessori e consiglieri comunali cui ci siamo rivolti per la segnalazione dell’incresciosa situazione, ad horas sarà contattata l’azienda responsabile. È chiaro che la problematica che riguarda disabili o anziani che hanno problemi di deambulazione deve necessariamente essere risolta in fretta, anche alla luce del recente restyling del “Puttilli” presentandosi ben riammodernato tranne che per questo. Per i disabili, invero, ci sarebbe un’area predisposta, ma questa è posizionata in un’area non molto adeguata, sia per la visibilità e sia perché è attrezzata solo di due gazebo per riparare dal sole e dalla pioggia ma non presenta sedute né per i disabili e né per gli accompagnatori. La problematica non è complicata ma indica il grado di attenzione che viene rivolta a queste categorie che non devono, come è capitato ieri, doversi fare aiutare da altri tifosi presenti.