Partire dalla formazione dei più giovani perché saranno proprio loro i lavoratori del domani: è questo lo spirito che ha animato la due giorni dedicata al tema della sicurezza sul lavoro. Un doppio appuntamento che ha visto partecipare attivamente gli alunni dell’istituto scolastico “Nervi”, i quali hanno seguito lezioni e attività pratiche organizzate da Fenimprese Barletta, in collaborazione con Spesal, Sian e un’equipe di formatori.

“Dobbiamo far comprendere ai nostri ragazzi l’importanza della sicurezza, un argomento complesso e spesso sottovalutato in molti ambienti lavorativi – dichiara Rosa Pedetti, presidente dell’associazione. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un aumento esponenziale dei casi di morti sul lavoro che hanno distrutto e segnato intere famiglie. Troppo alto il numero degli incidenti in cui sono rimasti coinvolti anche giovanissimi, per questo abbiamo pensato di partire con una serie di corsi di formazione curati da professionisti del settore e rappresentanti di enti locali”.

Nella prima giornata, sabato 3 dicembre, gli studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto Tecnico hanno analizzato i possibili rischi di infortunio fino ad approfondire il tema dello stress da lavoro, al fianco del dott. Napoletano e dott. Ciniero, entrambi ispettori di UPG del Servizio Spesal Barletta. Durante il secondo e ultimo appuntamento, tenutosi lunedì 12 dicembre, sono stati trattati molteplici punti, tra questi: i metodi di conservazione degli alimenti e le procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro a cura del dott. Cafagna, ispettore del Servizio Sian Barletta. Al termine della lezione, i ragazzi sono stati messi alla prova anche con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, seguiti dalI’ing. Berteramo, esperto in sicurezza sul lavoro. Superata la valutazione, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione al corso.

“Il nostro obiettivo principale – conclude Rosa Pedetti, presidente Fenimprese Barletta – è quello di dare la possibilità alle aziende di assumere un personale già formato e dunque evitare alle stesse un ulteriore esborso di denaro. Ecco perché volgiamo lo sguardo ai più giovani per trasmettere loro nozioni utili per il futuro che verrà. Questo è solo il primo di una serie di corsi che abbiamo in programma di attivare sul nostro territorio. Stiamo infatti programmando momenti di confronto con le nostre aziende associate e le attività in procinto di nascere, in quanto prevenire un rischio o incidente in ufficio o in fabbrica è spesso possibile, occorre solo essere formati adeguatamente e in tempo.”