E’ possibile da oggi, lunedì 9 gennaio, presentare la domanda per ottenere il contributo integrativo al canone di locazione relativo all’anno 2021 nel Comune di Barletta.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate, a pena di nullità, esclusivamente sul form online predisposto dal Comune di Barletta e disponibile sulla pagina web all’indirizzo: https://serviziadomanda.resettami.it/barletta/

I richiedenti, laddove impossibilitati a presentare la domanda online e/o sprovvisti di identità digitale “Sistema Pubblico di Identità Digitale”(SPID), potranno delegare, per la compilazione della domanda on line, i Sindacati, Patronati, Caf e Associazioni presenti sul territorio.

I richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal bando regionale, tra i quali l’essere titolari di contratto di locazione regolarmente registrato per il 2021; non avere con il locatore vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio; non possedere immobili in tutto il territorio nazionale ad uso residenziale; non essere titolare dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici; non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale; non aver percepito ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2021; non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione dovranno essere presentate entro il 3 febbraio 2023 a pena di esclusione.

Il Bando Regionale completo è pubblicato sulla rete civica www.comune.barletta.bt.it anche nella sezione notizie.