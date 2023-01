Mano dura della legge contro il calcio violento. 32 Daspo e due arresti per tre episodi distinti.

La Polizia di Stato, a seguito dei disordini del 7 novembre in Foggia-Avellino, ha arrestato due ultras del Foggia, daspati per tre anni. Successivi approfondimenti, hanno permesso di identificare e denunciare in stato di libertà, 16 facinorosi, di cui 8 appartenenti alla tifoseria Ultras foggiana e 8 appartenenti alla tifoseria avellinese i quali sarà avviato procedimento per l’emissione del DASPO da parte del Questore di Foggia.

In riferimento, invece, ai disordini verificatisi in data 10 aprile durante l’incontro Manfredonia– Barletta l’attività investigativa svolta dal personale del Commissariato P.S. di Manfredonia ha permesso di individuare 9 facinorosi appartenenti alla tifoseria manfredoniana: per loro sarà avviato il procedimento per l’emissione del provvedimento DASPO.

Provvedimenti anche dopo Cerignola-Taranto del 18 ottobre: identificati e deferitio all’Autorità Giudiziaria 5 soggetti di cui 2 appartenenti alla tifoseria cerignolana e 3 alla tifoseria tarantina. Per gli stessi, il Questore di Foggia ha emesso i relativi provvedimenti DASPO della durata di 3 anni con obbligo di presentazione e firma presso gli uffici di Polizia.