Una specifica ordinanza dell’Ufficio Traffico regolamenta la circolazione e la sosta veicolare in occasione dello svolgimento dei riti della Settimana Santa previsti per giovedì 6 e venerdì 7 aprile.

Giovedì 6 aprile, in occasione della liturgia della Visita all’Altare della Reposizione è istituito:

-il divieto di sosta con rimozione dalle ore 19,00 alle ore 24,00 su ambo i lati delle carreggiate delle vie Cialdini (tra via Santo Stefano e Corso Garibaldi), via Nazareth (tra via Lobello e via Cialdini), vico Gloria, via Baldacchini.

-il divieto di sosta con rimozione dalle ore 20,00 alle ore 24,00 su corso Vittorio Emanuele (tra corso Garibaldi e via Consalvo da Cordova).

Su tutte le vie suddette è istituito il divieto di transito.

Venerdì 7 aprile per Processione Eucaristica penitenziale è istituito

il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle carreggiate e il divieto di transito dalle ore 12,00 alle ore 16,00 su Piazza Castello, via Carlo V D’Asburgo, Corso Cavour (tra via D’Asburgo e Corso Garibaldi), Corso Vittorio Emanuele (tra Corso Garibaldi e via San samuele), via S.Donato, via Mons.Dimiccoli (tra via Madonna delle Grazie e via Porta reale), via Madonna delle Grazie (tra via Mons.Dimiccoli e via Meschiltri), via Galliano, via Manfredi (tra via Prascina e Piazza Plebiscito), Piazza Plebiscito, via Cialdini ( tra Piazza Plebiscito e Corso Garibaldi), via Nazareth (tra via Lobello e via Cialdini), Vico Gloria, via Baldacchini, Corso Garibaldi (tra via Cialdini e Ospedale dei Pellegrini).

Venerdì 7 aprile, in occasione della Processione vespertina, è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle carreggiate e il divieto di transito dalle ore 18,00 alle ore 22,00 su Corso Vittorio Emanuele (tra Corso Garibaldi e via Consalvo da Cordova), via Nazareth ( tra via Lobello e via Cialdini), vico Gloria, via Baldacchini, via Cialdini (tra via Samuelli e Corso Garibaldi), Corso Garibaldi ( tra via san Giorgio e Via Baccarini), via Imbriani (tra via Baccarini e via Milazzo), via Baccarini, Piazza Aldo Moro, via Consalvo da Cordova.

Il senso unico è istituito:

-su via Marina (direzione di marcia da via Cialdini verso Piazza Marina)

-su via San Giorgio (direzione di marcia da Corso Garibaldi verso Via Fieramosca).