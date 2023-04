Un Barletta sfortunato, ma anche poco lucido, sbatte su un ottimo Lamberti e sulla Puteolana, che conquista un pari insperato dopo una partita stregata per Pollidori e compagni. Finisce 0-0 tra i biancorossi e la formazione granata al “Puttilli”.

TABELLINO

Barletta 1922(4-3-1-2): Piersanti; Padalino, Petta, Pollidori(65’Telera), Marangi; Maccioni, Vicedomini(72’Di Piazza), Lavopa(52’Feola); Loiodice; Scaringella(84’Milella), Lattanzio. A disposizione: Lovecchio, Visani,Ponzo, Mercorella, Cafagna. All: Farina

PUTEOLANA(4-3-1-2): Lamberti; Raucci, Amelio, D’Avella(53’Mignogna), Dascia; Caliendo, Catinali, D’Ancora; Rimoli(54’Letizia); Trezza, Cappa(65’Grieco). A disposizione: Pirone, Sodani, Cacciuottolo, Colaci, Escobar, Gatto, Letizia, Guarraccino, Rabbeni. All: Marra

Reti:

Ammoniti: Lamberti. Recupero 2′, 7′

Primo Tempo

13’D’Ancora ci prova con una conclusione insidiosa, palla fuori.

15’Conclusione di Loiodice, Lamberti si salva con un grande intervento, poi Lattanzio non riesce a ribadire in rete. Barletta vicino al gol.

39’Tiro di Maccioni di poco fuori. Ancora Barletta pericoloso.

44′Azione personale insistita di Maccioni che conclude a rete ma la palla è alta.

45’Fine primo tempo. 0-0 tra Barletta e Puteolana.

Secondo Tempo

2’Ci prova Cappa con una conclusione pericolosa, palla sul fondo .

4’Scaringella in allungo, palla fuori di pochissimo. Chance da una parte e dall’altra

10’Loiodice viene lanciato davanti a Lamberti e calcia, miracolo del portiere ospite ma l’assistente segnala fuorigioco.

12’Maccioni colpisce di testa, blocca Lamberti.

16’Lattanzio controlla in area e calcia, respinge Lamberti che si rifugia in corner. Altra chance per i biancorossi. Corner seguente, Scaringella e Loiodice ci provano di testa e con il piede sinistro, super Lamberti.

17’Che occasione per il Barletta! Uscita a vuoto di Lamberti, Lattanzio non riesce clamorosamente a ribadire in rete a porta vuota.

27’Colpo di testa di Petta, ancora super Lamberti che si oppone. Incredibile al “Puttilli”

28’Salvataggio di Mignogna sul tentativo di Scaringella. Ancora 0-0 al “Puttilli”.

45’Gol di mano annullato a Telera. Ammonito il difensore biancorosso.

53’Loiodice ci prova sull’ultimo assalto, palla alta di pochissimo. Finisce qui, pari e rimpianti per il Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice