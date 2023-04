«Un’intima soddisfazione per noi tutti che chiaramente condividiamo con la città di Barletta e con tutti coloro che entreranno in questo Teatro», apre così Giuseppe Dimiccoli, figlio dell’ex sindaco, a commento dell’omaggio affettuoso e grato che oggi la Città di Barletta ha voluto solcare, intitolando il Foyer del Teatro comunale “G. Curci” al dott. Ruggiero Dimiccoli, già sindaco di Barletta dal giugno 1996 al giugno 1997, guidando una coalizione di centrosinistra.

Il riconoscimento per la grande dedizione e l’amore che Dimiccoli seppe esprimere, prima di tutto come animatore culturale. Proprio sotto la sua gestione dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo il Curci venne valorizzato con la ristrutturazione per essere restituito alla pubblica fruizione. «È un atto di riconoscenza istituzionale, è un atto morale e politico – rende chiaro il senso della cerimonia il sindaco Mino Cannito – nei confronti di Ruggiero Dimiccoli che si è speso per la nostra comunità, facendo si che questo Teatro ritornasse a splendere, ritornasse a vivere, è uno dei più importanti teatri della regione Puglia. Un uomo di grande cultura e levatura morale. Per cui non soltanto un sindaco che ricorda un altro sindaco, ma è un uomo che ricorda un altro uomo che ha fatto molto e vive nella memoria di tutti quanti noi, quindi sono davvero emozionato e orgoglioso di scoprire questa targa in onore di Ruggiero Dimiccoli e questa targa lo ricorderà per sempre tra le nuove generazioni».

Una cerimonia molto suggestiva e toccante, si è svolta alla presenza di numerosi cittadini e dei familiari del compianto Dimiccoli; molti dei presenti hanno avuto modo in maniera diretta o indiretta di partecipare all’esperienza politica di questo Sindaco “integerrimo”. Un luogo simbolico il teatro, dal quale parte la cultura che deve essere sempre la strada maestra per una vita migliore nella nostra comunità.