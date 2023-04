Quattro squadre in otto punti, 180 minuti per definire traguardi, festeggiare promozioni e concentrarsi sui playoff. La penultima domenica di regular season nel girone H di Serie D offre un doppio incrocio di vertice, con il poker che guida la classifica a confronto. Inutile evidenziare come la partita di cartello sia quella del Fanuzzi di Brindisi, dove davanti a oltre 7000 spettatori si sfideranno la formazione di Ciro Danucci, seconda con 63 punti, e la Cavese di Emanuele Troise, capolista a quota 66. L’inattesa sconfitta patita dai campani nell’ultimo turno di campionato al Lamberti contro il Martina ha clamorosamente riaperto i giochi promozione a favore di D’Anna e compagni, capaci nelle ultime 10 giornate di campionato di correre più di tutti, con otto vittorie e due pareggi. Per la Cavese c’è la certezza di poter fare affidamento su due risultati su tre per tenere in mano la vetta della classifica mentre una vittoria del Brindisi significherebbe aggancio al primato, un traguardo quasi impensabile due mesi e mezzo fa, quando dopo il ko casalingo contro il Martina la panchina di Danucci aveva tremato e il primo posto era distante addirittura otto punti da Santoro e compagni, all’epoca quinti.

Chi spera invece di rosicchiare punti preziosi almeno in chiave secondo posto è il Nardò. La formazione di Nicola Ragno, scavalcata proprio dal Brindisi nell’ultimo turno di campionato complice il ko nello scontro diretto del Giovanni Paolo II, sarà ospite di un Barletta in serie positiva da quattro giornate ma incapace negli ultimi due turni di campionato di andare oltre il pareggio contro Puteolana e Matera. Il proprietario neretino Alessio Antico non ha nascosto negli scorsi giorni la convinzione del gruppo di credere ancora nel primato, distante 4 punti, ma in chiave promozione Dambros e compagni non sono padroni del proprio destino. Al Puttilli mancherà per squalifica Ferreyra mentre la formazione di Francesco Farina si avvicina alla partita con un dubbio nella casella di centravanti, dove sin qui a turno Scaringella, Lattanzio e Di Piazza non hanno ancora inciso secondo le attese. Biancorossi intenzionati a blindare dal canto loro il quarto posto, oggi in tasca con 58 punti e il +5 sulla coppia Casarano-Team Altamura, e che con una vittoria avrebbero modo anche di avvicinare il podio, spingendosi a -1 dallo stesso Nardò con un turno di campionato ancora a disposizione. Incroci, calcoli e classifiche avulse: elementi che nell’ultima domenica di aprile dalle 15 cederanno la parola al campo.