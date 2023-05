Appuntamento imperdibile il 16 e il 17 maggio alla Multisala Paolillo. Sul grande schermo “Tutti su! Buon Compleanno Claudio”. Il film evento, in programma alle ore 18.30 e 21.00, comprende i live realizzati per festeggiare i 70 anni di Baglioni.

“Tutti su! È una esortazione, un invito ad alzarsi, a ritrovare il meglio di noi stessi, liberandoci dall’inquietudine, dallo scoramento, dalla sfiducia che un tempo oscuro e minaccioso trasmette, e rimetterci in moto, riprendendo in mano la nostra vita, per ridarle valore, senso e scopo”.

Così Claudio Baglioni motiva il progetto denominato “Dodici Note – Tutti su!”: 12 concerti tenutisi dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla in occasione della Apertura della Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma. Con il cantante, 123 tra musicisti, coristi e performer. Direzione artistica e regia curate da Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il coro Giuseppe Verdi con il direttore artistico Marco Tartaglia e il M° del Coro Anna Elena Masi. Il film è prodotto da Friends & Partners e Come Srl.

“La suggestione più forte – racconta Baglioni – è quella di essere stato avvolto dai suoni di una grandissima orchestra. Una vera e propria immersione simile alle sensazioni che proviamo quando nuotiamo sott’acqua e viviamo una esperienza corporea, meravigliosamente definita, di ciò che siamo e della materia che ci circonda e all’interno della quale ci muoviamo”.

Una scaletta ricca di successi caratterizza “Tutti su!”. Un viaggio nella carriera del cantautore con brani che sono diventati grandi classici. Si parte con l’ouverture e si prosegue con “Io sono qui”, “Dodici note”, “Acqua dalla luna”, “Un po’ di più”, “Come ti dirò”, “Quante volte”, “Mal d’amore”, “E adesso la pubblicità”, “Io me ne andrei”, “Con tutto l’amore che posso”, “Quanto ti voglio”, “Fammi andar via”, “W l’Inghilterra”, “Poster”, “Noi no”, “Buona fortuna”, “Strada facendo”, “Avrai”, “Mille giorni di te e di me”, “Via”, “La vita è adesso”, “Questo piccolo grande amore”, “Amore bello”, “E tu”, “Sabato pomeriggio”, “E tu come stai”.

Uno spettacolo corale, una serata da trascorrere piacevolmente al cinema.