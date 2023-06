Per permettere la sostituzione di tronchi vetusti da parte dell’Acquedotto pugliese da lunedì 5 giugno (sino al termine dei lavori compresi i ripristini del manto stradale e della relativa segnaletica) è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 00,00 alle 24,00 su ambo i lati della carreggiata su via Canne (da via S.Benedetto a via Musti), via Gabriele da Barletta e via Affaitati.

Sempre per lavori dell’Acquedotto Pugliese nei giorni 6 e 7 giugno è stato disposto il divieto di sosta con rimozione dalle 00,00 alle 24,00 su ambo i lati della carreggiata su via Emanuele Taddei e Vicolo Chiuso Abate S. Antonio ( comprese le intersezioni con via Diaz). Solo in caso di chiusura totale della circolazione su via Diaz è previsto il divieto di sosta con rimozione su Via Diaz, via G. De Nittis (da via B. Barletta a via XXIV maggio) e su via Brigata Barletta (ambo i lati della carreggiata dal civ.25 al civ.37).

Il 6 giugno, invece, è istituito il divieto di transito sulla controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea ( dal Porto al lido Kalos) per la manifestazione “Festa dello sport” organizzata dall’istituto Musti-Dimiccoli.