Grande successo per lo Young Talents International Festival 2023, la spettacolare vetrina dei vincitori di Concorsi Musicali Internazionali di grande prestigio, organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” di Barletta, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, nello splendido Auditorium del “Laboratorio Urbano GOS– Distillerie Culturali” a Barletta.

Dopo i lunghissimi applausi e le richieste di bis tributati alla giovanissima pianista Alyssa Kok , ad essere di scena, domenica, 11 giugno , con porta alle ore 18,30 e inizio alle ore 19,00, presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, sarà la giovane pianista taiwanese I – Shan Lu vincitrice, lo scorso anno, insieme alla pianista Alyssa Kok, della seconda borsa di studio, offerta dal m° Ing. Luca Dimiccoli, a supporto dei giovani musicisti, con il Premio “Young Artist Special Concert Prize – A. Benedetti Michelangeli”, nell’ambito del 25° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”.

La rassegna dedicata agli “Artisti Internazionali” offre una importante vetrina dei migliori musicisti internazionali che si sono affermati in importanti Concorsi Musicali Nazionali ed Internazionali , con alle spalle una già intensa e prestigiosa carriera concertistica.

E I – Shan Lu è uno di questi talenti che si è assicurata tra tanti altri pianisti il prestigioso riconoscimento che arricchisce ulteriormente la qualità del Concorso dedicato a Mauro Paolo.

Nata nel 1996 a Taiwan I – Shan Lu , a soli cinque anni ha iniziato la sua formazione musicale nella sua città affermandosi in importanti Concorsi Nazionali ed Internazionali in giovanissima età. Dal 2015 al 2019 ha studiato e si è laureata presso la National Taiwan Normal University con la prof. ssa Shu-Cheng Lin e subito dopo per perfezionare e migliorare le sue qualità artistiche, ha deciso di trasferirsi a Dresda

presso la Hochschule Für Carl Maria Von Weber, dove , nel 2021, si è laureata a pieni voti sotto la guida del maestro Detlef Kaiser.

Attualmente sta frequentando un corso di Perfezionamento Pianistico , sempre presso la Hochschule Für Musik Carl Maria von Weber, con il maestro Hinrich Alpers e un Corso di Perfezionamento per la Musica da Camera , indirizzo liederistico con il maestro Olaf Bär e la prof.ssa Christine Hesse.

Attiva sia come solista che nell’ambito della Musica da Camera, tiene concerti in importanti Festival e Stagioni Concertistiche in Germania, Francia, Italia, Giappone, Indonesia, Hong Kong, Cina e Taiwan e in tanti altri paesi. Ha vinto il 1 ° Premio al 1 ° International Classic Music Competition e al Concorso Pianistico Città di Orbetello, 2 ° premio al 2 ° Concorso Internazionale del Franz Liszt Center e nel 2021 all’ International Artist Award Competition. Ha ricevuto il Premio Speciale “Arturo Benedetti Michelangeli” al 25 ° Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica “Premio Mauro Paolo Monopoli”nel 2022.

Ha frequentato numerose Master Class tenuto da famosi maestri quali: András Schiff, Nelson Delle-Vigne Fabbri, Oxana Yablonskaya, Dang Thai Son, Arnulf von Arnim, Markus Groh, Sheila Arnold, Bernd Goetzke, Sontraud Speidel, Marina Scalafiotti e Aquiles Delle Vigne.

Indimenticabile è rimasta la sua coinvolgente performance durante il concorso dove ha dato un saggio evidente delle sue eccellenti doti di solista, qualità che potremo apprezzare domenica 11 giugno presso il Laboratorio Urbano GOS con un programma dedicato alle più belle pagine di Ravel, Rachmaninoff e Schubert , un programma affascinante che animerà ulteriormente il ricchissimo Cartellone della 39.ma Stagione Musicale organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”.

Info: 3803454431, [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci.

GOS – Giovani Open Space Viale Marconi 49

porta ore 18,30 inizio ore 19,00

Biglietto – P.U.: € 5,00