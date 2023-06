Grande successo per lo Young Talents International Festival 2023, la spettacolare vetrina dei vincitori di Concorsi Musicali Internazionali di grande prestigio, organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci” di Barletta, in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Barletta, della Regione Puglia, del Ministero della Cultura, nello splendido Auditorium del “Laboratorio Urbano GOS– Distillerie Culturali” a Barletta.

Dopo i lunghissimi applausi e le richieste di bis tributati a tutti i pianisti esibitisi in questa rassegna , martedì 20 giugno, alle ore 20,00 presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano GOS, ci attende un fuori programma con un giovanissimo pianista del nostro territorio: Giulio Mareschi.

Nato a Bari nel 2002 approda allo studio del pianoforte dalla tenera età. Nell’ottobre del 2022 consegue il Diploma Accademico di ILivello con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, sotto la guida del M° Michele Pentrella. Risulta vincitore e premiato in numerosi concorsi pianistici: Amigdala International Competition, Concorso pianistico “Città di Acquaviva”, Concorso pianistico “Città di Arona”, Concorso pianistico “Città di Bucchianico”, Orbetello Piano Competition, ecc.

Ha partecipato a numerose masterclass di perfezionamento, con i Maestri Andrea Lucchesini, Beatrice Rana, Gabor Farkas, Konstantin Lifschitz, Marisa Somma, Pierluigi Camicia ecc. Dal 2021 eccellenza del Conservatorio di Bari, a dicembre 2022 risulta tra i vincitori di una borsa di studio alla memoria di “Mirella Carriero” indetta per gli alunni della scuola di pianoforte del Conservatorio di Bari. Si è esibito in molte città italiane (Roma, Pistoia, Bari, Molfetta) riscuotendo sempre grande successo di pubblico e di critica. La rassegna dedicata agli “Artisti Internazionali” offre una importante vetrina dei migliori musicisti internazionali che si sono affermati in importanti Concorsi Musicali Nazionali ed Internazionali , con alle spalle una già intensa e prestigiosa carriera concertistica ma vuole anche rappresentare un trampolino di lancio per i più giovani che si preparano a d affrontare la carriera musicale. Giulio Mareschi ci condurrà in un viaggio emozionante attraverso la musica immortale di Beethoven, Skrjabin e Brahms, dalla Sonata Op. 109 di Beethoven alle Sonate di Skrjabin fino a concludere con le Variazioni su un Tema di Paganini di Johannes Brahms.

Un programma affascinante che animerà ulteriormente il ricchissimo Cartellone della 39.ma Stagione Musicale organizzata dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”.

Info: 3803454431, [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci.

GOS – Giovani Open Space Viale Marconi 49

porta ore 19,30 inizio ore 20

Biglietto – P.U.: € 5,00

.