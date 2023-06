Varie azioni messe in campo da Bar.S.A. S.p.A. nell’intero territorio cittadino in vari ambiti di intervento. Il presidente Mangione: «Altri lavori sono già stati calendarizzati, è evidente un cambio di passo a vantaggio dell’intera cittadinanza di Barletta» L’inizio dell’estate corrisponde alla conclusione di una prima serie di azioni messe in opera da Bar.S.A. S.p.A. in varie zone della città, attenzionando anche alcune storiche criticità ponendo in campo uomini e mezzi.

«Abbiamo unito alle consuete attività, già previste dai nostri disciplinari, altre a beneficio dei cittadini, sia straordinarie sia derivanti da nuovi affidamenti a Bar.S.A. S.p.A. soprattutto nella zona 167, di cui alcune aree diventeranno di pertinenza parziale della nostra operatività a partire dal primo luglio, ma verso le quali stiamo già operando alcuni interventi». Così commenta il presidente del CdA di Bar.S.A. S.p.A. dott. Alfonso Maria Mangione a margine di una prima serie di attività nei vari ambiti previsti.

«Con il prezioso ausilio di dirigenti e quadri operativi, nei vari ambiti previsti dai nostri disciplinari, abbiamo posto a calendario ulteriori interventi. Proprio in questi giorni stiamo ultimando un’opera di disinfestazione di insetti, soprattutto a contenimento della popolazione adulta di zanzare di cui prevediamo altri tre interventi entro la fine dell’estate».

Tra le azioni in opera, sia concluse sia in prosecuzione, vi sono attività di sfalcio, pulizia caditoie, pulizia e lavaggio ad alta pressione delle strade cittadine con appositi mezzi, pulizia spiagge tramite fresatura con recupero di detriti, sistemazione canale H, diserbo meccanico in varie zone della città. In opera anche ripristini con attività edili ed elettriche a seguito di atti vandalici o incidenti, ripristini di segnaletica orizzontale, rimozione di scritte, manutenzione del patrimonio arboreo cittadino con particolare attenzione al ridimensionamento delle chiome delle alberature, intervento di pulizia e lavaggio tubi a seguito di atto vandalico verso la fontana di piazza Conteduca, interventi di manutenzione al Parco dell’Umanità, irrigazione fioriere e generica manutenzione del verde pubblico dal centro fino alle zone più periferiche entro la pertinenza aziendale e messa in opera della nuova area fitness in via dei Salici.

«Continueremo a prestare notevole attenzione alle richieste dei cittadini che ben si interfacciano con i nostri canali di customer, perfezionando gli interventi e modificando anche in corso d’opera la linea d’azione. Il fine ultimo è di totale perfezionamento delle nostre azioni a tutto vantaggio di una bella città come Barletta che tende sempre di più a perfezionare il proprio indotto turistico ed economico – conclude Mangione».