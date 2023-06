Quarto appuntamento per la rassegna “Fuori luogo. Dialoghi sul nostro tempo”, il ciclo di incontri con autori promosso dal Mondadori Bookstore di Barletta in collaborazione con Circolo Marida. Domenica 25 Maggio, alle ore 19, a varcare le soglie della bellissima terrazza di Circolo Marida in via Nazareth 4 sarà Simona Sinesi, economista, consulente strategico, docente universitaria in marketing e social impact e fondatrice di Never Give Up, onlus che si occupa di disturbi alimentari.

La serata sarà dedicata al tema delle imprese ad impatto sociale: Sinesi presenterà infatti il suo “Social impact in your hands®” , edito da Hoepli, una guida completa per chi voglia intraprendere o abbia già intrapreso un percorso imprenditoriale volto a coniugare il business con l’impatto sociale. L’autrice racconterà il percorso che conduce dall’idea alla nascita dell’impresa sociale, attraverso l’analisi delle sfide sociali, le conoscenze necessarie per finanziare, presentare e comunicare l’impatto sociale che si desidera perseguire.

“L’impatto sociale è nelle vostre mani, non in quelle di qualcun altro” – ha scritto Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace, nella prefazione di questo libro. “Siamo di fronte a un’opportunità senza precedenti, un’occasione storica per fare il cambio di paradigma di cui l’umanità ha un disperato bisogno per dare vita a una nuova civiltà. Ne abbiamo bisogno perché ce lo chiede la scienza, perché le nostre coscienze ci dicono che non possiamo continuare così. Adesso più che mai abbiamo necessità di start-up che operino nell’ambito del social business per risolvere i problemi socio-ambientali che affliggono il Pianeta.

L’esperienza di Simona, e libri come questo, possono ispirare tutti coloro che vogliono iniziare o hanno già abbracciato il social business.” Dialogherà con l’autrice la giornalista Antonella Filannino.