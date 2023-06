Grande attesa per il Concerto dell’Aurora 2023, un evento straordinario ed imperdibile, che segna l’inizio dell’Estate in Musica 2023 organizzata da Soundiff – Diffrazioni Sonore di Barletta, realizzata con il Patrocinio del Comune di Barletta, in collaborazione con il Ministero della Cultura e della Regione Puglia e che vede come unico Main Sponsor Intesa Sanpaolo.

Il concerto si terrà presso il suggestivo Bastione del Castello di Barletta. L’appuntamento è fissato per sabato 1° luglio 2023, con porta alle ore 5.00 e inizio alle ore 5.30, e vedrà la partecipazione eccezionale dell’Orchestra Giovanile Sinfonica Soundiff, diretta dal Maestro Federico Longo.

Durante questa suggestiva performance, realizzata al sorgere del sole, l’Orchestra eseguirà in prima esecuzione assoluta l’opera “Elioghia: Elegia sul Sole“. Il compositore Federico Longo, rinomato per la sua sensibilità artistica e la profondità dei suoi lavori, ha affidato al Suono la ricerca interiore e l’evoluzione della coscienza umana. I sette brani che compongono l’opera “Elioghia” costituiranno un elemento fondante e fondamentale per celebrare la nascita del giorno e la comparsa della luce del sole, simbolo di speranza e rinascita.

L’organico dell’Orchestra Giovanile Sinfonica Soundiff sarà composto da una selezione di talentuosi musicisti d’archi, con la partecipazione dei solisti Domenico Masiello al violino, Salvatore Pirolo al clarinetto e Pietro Doronzo al flauto. Durante l’esecuzione, il Maestro Federico Longo condividerà con il pubblico alcuni input verbali, creando un’interazione artistica unica tra gli spettatori e i musicisti.

Federico Longo, artista poliedrico e rinomato a livello internazionale, si distingue non solo come compositore e pianista, ma anche come direttore d’orchestra. Le sue opere e le sue performance hanno ricevuto grande acclamazione in importanti sale concertistiche, come l’Auditorium “Parco della Musica” di Roma e l’Auditorium “Giovanni Arvedi” nel Museo del Violino di Cremona. La sua musica è stata trasmessa su Rai 1 durante l’evento “Notte di Luce” nel giugno 2020. Un’occasione unica di vivere un’esperienza musicale magica.

Abbonamento completo a 7 eventi (Castello+GOS) 50 euro; abbonamento 3 eventi Castello 30 euro; abbonamento 4 eventi GOS 30 euro. Biglietti singoli in vendita online su www.vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso il GOS (dal lun al giov ore 9.30/12.30 – 15.30/19.30). Per info e prenotazioni tel. 3247994620