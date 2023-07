Questa mattina presso la sala Giunta di Palazzo di Città, si è insediato un Tavolo Tecnico Ambientale Interistituzionale, già costituito con una delibera di Giunta n°139 del 15 giugno scorso. Come ricordato dal sindaco Cannito, questo si è formato su impulso della Regione Puglia: « Per condividere strategie che serviranno per far fronte all’inquinamento, per un confronto e comunicare ai cittadini lo stato del territorio che non è in uno stato di allarme così come spesso viene rappresentato». L’Amministrazione ha creato una vera e propria task force fra le istituzioni coinvolte, alla presenza delle diverse realtà associative ambientaliste del territorio; ovviamente al centro i risultati del secondo monitoraggio della falda di via Trani che di certo non hanno offerto risultati confortanti.

Ma la situazione non appare, secondo il Primo Cittadino, drammatica: «Faremo il punto della situazione per pianificare le strategie necessarie per far fronte a questo problema che interessa la città che però dobbiamo smettere di rappresentarla come una situazione drammatica perché così non è». Quindi l’obiettivo di questo Tavolo è elaborare delle strategie d’intervento per risolvere le principali criticità ambientali rilevate in funzione delle trasformazioni urbane.

Oltre al Comune di Barletta, rappresentato anche dalla specifica Commissione consiliare, e alla Regione Puglia che era collegata da remoto, con il Dipartimento Ambiente e Paesaggio con il Nucleo di vigilanza ambientale, la Provincia BAT la ASL, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e il CNR-IRSA.

Insomma, la strategia resta quella della condivisione andando ad affrontare le questioni con tecnica scientifica.