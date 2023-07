Si è svolta sabato 22 Luglio la serata di premiazione e conclusiva del Festival Corto e Cultura diretto da Annarita Caracciolo e Matteo Conoscitore presso la suggestiva location del castello Angioino-Aragonese di Manfredonia, una tre giorni di proiezioni di cortometraggi e film e concorso di sceneggiature dal 20 al 22 luglio 2023.

La manifestazione fiore all’occhiello di Puglia per quel che concerne la distribuzione ed i festival di cortometraggi è promossa dall’associazione “ Angeli “ e vanta quest’anno il patrocinio della Regione Puglia. Come sempre non manca il connubio e il gemellaggio con il festival Tulipani di Seta Nera Rai Cinema per il Sociale che da sempre lo contraddistingue insieme ai festival internazionali e partners Capri Movie, OffiCinema, Sipontum Film Festival, Accademia Vesuviana del Teatro e del Cinema.

La kermesse con il pubblico delle grandi occasioni ha ospitato artisti di caratura internazionale nell’ambito del doppiaggio come Christian Iansante ( voce di Bradley Cooper dal 2009 , Christian Bale e Ewan McGregor ), Stella Musy (voce di Liv Tyler nella trilogia del Signore degli Anelli e Amy Adams in American Hustle), Michele Di Virgilio attore attivo nel teatro e nel cinema nonché nella fiction e per la musica la violinista H,E.R. “Ricevere un premio ha un aspetto molto gratificante ma rappresenta per me un incentivo a impegnarsi ancor di più con disciplina, dedizione, continua ricerca e responsabilità accompagnato da una buona dose di umiltà è un percorso quello umano imprescindibile quello professionale ed è forse per questo che amo raccontare storie con un’ intima lente sugli aspetti e le tematiche sociali e impervie della vita di ciascuno di noi”, dice l’attore e regista Francesco Emanuele Delvecchio.

Continua “ ricevere questo premio è per me motivo d’orgoglio e gratitudine uno per quel che concerne proprio l’appellativo del premio stesso dato che amo il mare e la vela e il corto che è stato girato in parte anche a Manfredonia è stato per esso stesso un ritorno a casa non a caso a premiarmi è stato proprio il presidente della Lega Navale Francesco Brunetti succeduto a Luigi Olivieri. In secondo luogo è stato emozionante per la platea di pubblico e di ospiti d’eccezione ma soprattutto per gli altri corti in gara alcuni dei quali girati da alcuni delle eccellenze del territorio pugliese, nonché produzioni di caratura nazionale per il cinema e la fiction. In ultima analisi cosa poter dire “APNEA” ( SHORT MOVIE ) sta raccogliendo consensi e tanti direi ma non va dimenticata la tematica sulla quale si poggia e si fonda la dignità e il diritto al lavoro, quindi preferisco sempre vedere questo mio lavoro con un occhio esterno, quasi da lontano ma non distaccato poiché non è saggio a parer mio mettere la propria persona ed il proprio io a vanto della storia ma a servizio della stessa ( storia).

Ringrazio pertanto tutto il cast artistico e tecnico fino alle comparse stesse del cortometraggio senza di loro molto spesso non ci sarebbero composizioni di luoghi e di racconto, ringrazio Confesercenti Bat , Il Club Confindustria Imprese per la Cultura Bari e Bat, La lega Navale di Manfredonia che hanno patrocinato il cortometraggio e tutte le straordinarie persone che ho incontrato lungo questo sorprendente cammino. Grazie ancora ad Annarita Caracciolo, a Matteo Conoscitore ai concorrenti tutti il cinema è incontro con l’altro, soli non sappiamo esattamente chi siamo e Corto e Cultura è davvero tutto questo Cinema e incontro .