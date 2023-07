La VI Commissione Consiliare Permanente (Affari Socio Sanitari, Sport e Tempo Libero) e l’Assessora alle Politiche Sociali Rosaria Mirabello hanno incontrato ieri, nella Sala Riunioni al secondo piano del Palazzo di Città, l’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone, precedentemente accolta per il benvenuto dal Sindaco Cosimo Cannito.

È stato affrontato il tema degli indirizzi innovativi della Regione Puglia in riferimento alle misure che adegueranno e sostituiranno il ReD, il Reddito di Dignità.

Il dialogo è stato promosso, su iniziativa dei componenti della Commissione, per acquisire notizie aggiornate sulle inclusive opportunità regionali in materia di sostegno al reddito per le fasce più deboli della popolazione, misure di prossima presentazione e in linea agli analoghi provvedimenti già adottati su scala nazionale.

L’incontro, svoltosi nel consueto clima di ampia collaborazione istituzionale, ha dedicato una parentesi di attento approfondimento sulla realtà sociale locale e sui benefici che i provvedimenti della Regione Puglia, in fase di studio, potranno determinare.