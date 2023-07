Nella seduta del 28 Luglio il Consiglio Comunale ha approvato la manovra di salvaguardia e assestamento di bilancio 2023-25.

Si tratta di una manovra tecnica condivisa dall’assessore al Bilancio Davide Campese con le forze politiche di maggioranza, gli assessori di riferimento e i rispettivi dirigenti comunali. La manovra ha dovuto tener conto di variazioni sia in entrata che in uscita quali, tra le altre, il contributo per il caro energia, rimborso spese refezione scolastica, cofinanziamento Programma “Metroplus”, raccolta differenziata, politiche sociali, assunzioni, potenziamento videosorveglianza.

In tale manovra si è proceduto ad applicare le diverse quote di avanzo per la copertura di varie spese tra cui quelle indifferibili (conferimento rifiuti biodegradabili, cofinanziamento DUC, quota ENPA, maggiori utenze, agevolazioni TARI ed altro).

“In qualità di Assessore al Bilancio – ha dichiarato Davide Campese – mi preme ringraziare il Sindaco Cannito, il Presidente del Consiglio Marcello Lanotte, il Presidente della Commissione Affari finanziari Ruggiero Grimaldi, il Dirigente dell’Area II Michelangelo Nigro, gli assessori, i dirigenti e i Capigruppo che hanno lavorato avendo come obiettivo politico la redazione del documento della salvaguardia di bilancio in un’ottica di bene comune attraverso una razionale e trasparente gestione dei soldi pubblici. Ringrazio i Consiglieri comunali di maggioranza per la approvazione di tale documento. Ringrazio altresì i consiglieri di opposizione per la partecipazione al dibattito del punto in oggetto.”

Va, inoltre, evidenziato che sempre nella seduta di ieri è stata approvata la ratifica della variazione di bilancio di previsione 2023 – 2025 per settori nodali come Risorse umane e Servizi Sociali e la rimodulazione degli stanziamenti di spesa relativi al contratto Global di Bar.S.A. spa che permette di potenziare i servizi di pulizia locali, custodia immobili comunali, gestione e manutenzione dello stadio Puttilli, manutenzione del verde pubblico (con particolare attenzione alla zona 167), manutenzione ordinaria delle strade e sanificazione del rifugio canile.