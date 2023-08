In occasione del concerto di Fabri Fibra, previsto nel fossato del Castello di Barletta il giorno 3 agosto, l’Ufficio Tecnico del Traffico, con propria ordinanza, ha istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 16,00 del 3 agosto alle ore 01,00 del 4 per tutte le categorie di veicoli, su ambo i lati, in Via F. Cafiero (dalla Palazzina della Capitaneria di porto fino a Viale Regina Elena), Via delle Capitanerie di porto, Strada di servizio parallela a Via Cafiero (tratto da viale Regina Elena ad ingresso Lega navale).

E’ disposta, inoltre, per gli stessi orari la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale su via F.Cafiero (da Viale Regina Elena a ingresso fossato) e sulla Strada di servizio parallela a Via Cafiero ( da Viale Regina Elena ad ingresso Lega navale).