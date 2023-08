Ci spostiamo a Barletta dove i lavori in corso al cantiere di via Andria rischiano nuovamente di rallentare a causa di un problema relativo alla realizzazione dell’impianto di illuminazione. Non nasconde la sua amarezza per l’ennesimo disagio il sindaco Cannito che ha deciso di non sbilanciarsi più su una possibile data di conclusione delle opere.

Il servizio.