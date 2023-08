Per un cantiere, quello di via Andria, che va avanti a rilento tra farraginosità burocratiche e sviste progettuali, c’è n’è un altro a poca distanza, certamente meno complesso e impegnativo, che sembra invece rispettare il cronoprogramma stabilito in partenza. I lavori al secondo fronte della stazione ferroviaria di Barletta proseguiranno sino alla fine dell’anno ma entro il 20 agosto sarà finalmente riaperto al solo transito veicolare il tratto di via Vittorio Veneto chiuso al traffico dallo scorso 3 luglio. Entro la stessa data verrà garantito nuovamente l’accesso pedonale al sottopasso della stazione che unisce la periferia al centro della città. Sottopasso che sarà raggiungibile da viale Marconi una volta che il Comune autorizzerà il transito dal Future Center.