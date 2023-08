Gli istituti zooprofilattici sperimentali di Abruzzo e Molise e di Puglia e Basilicata hanno riscontrato la positività della “West Nile Virus (WNV) in un pool di insetti nel comune di Barletta”. A farlo sapere il direttore del dipartimento salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, che ha richiamato l’azienda sanitaria locale della provincia di Barletta-Andria-Trani a “favorire la messa in atto e il monitoraggio delle misure” previste sia dal Dipartimento, sia dal Centro Nazionale e Regionale Sangue, e i comuni del territorio di competenza “ad attuare le misure di contrasto ai vettori mediante un’attenta gestione del territorio, con eliminazione dei focolai larvali non rimovibili e trattamenti larvicidi delle caditoie, tombini, bocche di lupo ecc. su suolo pubblico”. L’attenzione e’ estesa anche sul resto della regione, in modo che in tutti i “territori della Puglia possano essere poste in essere le misure di prevenzione e monitoraggio”.