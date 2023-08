È attiva la vendita dei biglietti per il Certame Cavalleresco della Disfida di Barletta in programma domenica 10 settembre 2023 all’interno del suggestivo fossato del Castello.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17,00. Il varco d’accesso sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 15,00 al fine di un miglior afflusso dei presenti.

Il prezzo dei biglietti è di 20 € per il pubblico adulto e di 10 € per i bimbi dai 6 ai 12 anni (spese di prevendita comprese).

È possibile acquistare i biglietti online sul circuito vivaticket.it al seguente link: www.vivaticket.com/it/ticket/certame-cavalleresco-la-disfida-di-barletta/214632

È possibile acquistare i tagliandi anche nei punti vendita autorizzati vivaticket.it consultabili al seguente link:

https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv

Di seguito i punti vendita vivaticket.it con sede a Barletta:

Book Shop Castello di Barletta – piazza Castello Barletta, Bar Arcobaleno – via Manfredi, 73, Caffe’ Da Vinci – via Leonardo Da Vinci, 5, Goldbet Barletta Moro – piazza Aldo Moro, 23-25, Goldbet Barletta Pace (Punto Snai) – via della Pace, 14/16, Ki Point Barletta (Punto SNAI) – via Cavour, 90, Ludiv (Punto SNAI) – via Ferdinando d’Aragona, 179-181-183, Super A&O (Punto SNAI) – via Petrarca, 26, Tabaccheria Lionetti – via degli Ulivi, 37-39-41.

L’ingresso sarà GRATUITO per i bimbi con età inferiore ai 6 anni (nati nel 2017) previa prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail dedicato: [email protected] e che potranno accedere solo se accompagnati da un genitore regolarmente munito di biglietto. A ricevimento della prenotazione sarà inviata una mail di conferma da parte del Comune di Barletta con le indicazioni per il ritiro del biglietto di ingresso. I posti a disposizione per i bimbi sono limitati, pertanto, al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili non sarà più possibile effettuare prenotazioni.

Per le persone con disabilità in carrozzina ed accompagnatore sarà necessaria la prenotazione all’indirizzo mail dedicato: [email protected] ove indicare nome e cognome della persona portatrice di disabilità in carrozzina e del suo accompagnatore, con l’invio del certificato di invalidità attestante la disabilità motoria o un documento equivalente. Si specifica che il disabile in carrozzina paga il biglietto mentre all’accompagnatore spetterà l’ingresso gratuito. A ricevimento della prenotazione sarà inviata una mail di conferma da parte del Comune di Barletta con le indicazioni per il ritiro del biglietto di ingresso. I posti a disposizione per i diversamente abili sono limitati in uno spazio riservato, pertanto, al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili non sarà più possibile effettuare prenotazioni.