Domenica 03 settembre 2023

Ore 17:00 Parco dell’Umanità

Il Cavaliere del C’era una volta…

a cura dell’Associazione Room to Play

Ore 17:30 Parco dell’Umanità

Storia e vestizione del Cavaliere

a cura dell’Associazione I Cavalieri del Mito

Ore 18:00 Centro storico

La Carrera della Sfida

a cura di ASD Barletta Sportiva

Percorso: Corso Vittorio Emanuele, Via Nazareth, Via Cialdini, Via S. Marta, Corso Vittorio Emanuele

Lunedì 04 settembre 2023

Ore 16:30 Parco dell’Umanità

Laboratori per bambini. Officina di Filosofia e creatività narrante

a cura dell’Associazione Piccolo Loto

Martedì 05 settembre 2023

Ore 11:00 Sotterranei del Castello

Il Cavaliere del C’era una volta…

a cura dell’Associazione Room to Play

Ingresso gratuito su prenotazione all’indirizzo mail: [email protected]

Ore 17:00 Bastioni del Castello

Affronta la tua sfida: Respira, Concentrati, Vinci

a cura dell’Associazione l’Onda del Respiro

Ore 19:00 Parco dell’Umanità

Accampamento Rinascimentale

a cura del Gruppo Storico Brancaleone

Ore 19:30 Chiesetta di S. Michele

Dall’esperienza di Massimo D’Azeglio un insegnamento di vita

Format per giovani ed adulti

con Ruggiero Doronzo, docente di Comunicazione Sociale Facoltà Teologica Pugliese

Mercoledì 06 settembre 2023

Ore 16.30 Parco dell’Umanità

Giochi Rinascimentali

a cura dell’Associazione Magicabula

Giovedì 07 settembre 2023

Ore 16:30 Piazza d’Armi del Castello

Laboratori per bambini. Officina di Filosofia e creatività narrante

a cura dell’Associazione Piccolo Loto

Ore 19:30 – 20:30 Anfiteatro dei Giardini del Castello (doppia recita)

Storie di Cavalieri Erranti

Spettacolo di Burattini

a cura del Teatro di Pulcinella di Paolo Comentale

Ore 20:00 Via Nazareth

D’Azeglio, d’amore, Di…sfida

Performance di teatro, musica e danza

a cura della Fattoria degli Artisti, Krass, I Nuovi Scalzi, Spazio Danza

Venerdì 08 settembre 2023

Ore 17:00 Giardini del Castello

Energia ridente per una mentalità vincente

a cura dell’Associazione l’Onda del Respiro

Ore 19:00 Giardini del Castello

Accampamento Rinascimentale

a cura del Gruppo Storico I Fieramosca

Ore 19:00/20:00/-21:00 Piazza Monsignor G. Damato

L’Offesa

a cura del Gruppo Storico Bardulos

A seguire Araldi per il centro storico annunciano il Bando di Sfida

a cura dell’Associazione Thempus

Percorso: Piazza Mons. Damato, Via Cialdini, Via Duomo Retro Cattedrale e percorso inverso

Sabato 09 settembre 2023

Ore 18:00 Piazza Marina

Investitura e Giuramento

Cavalieri e Corte in corteo dal Fossato del Castello, Via F. Cafiero, Via R. Elena, Piazza 13 febbraio, Via Duca d’Asburgo, Via Mura S. Cataldo, Piazza Marina (Percorso inverso a fine Giuramento)

Ore 19:00 Anfiteatro dei Giardini del Castello

Accampamento Rinascimentale

a cura del Gruppo Storico Bardulos

Domenica 10 settembre 2023

Ore 17:00 nel Fossato del Castello

Certame Cavalleresco La Disfida di Barletta

A pagamento (Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket) Ingresso a partire dalle ore 15:00

Ore 20:00 Cattedrale S. Maria Maggiore

Te Deum – ringraziamento dei Cavalieri italiani alla Madonna dell’Assunta

con la partecipazione dei Portatori della B.V. Maria Assunta in cielo

Percorso: Fossato del Castello, Via F. Cafiero, Piazza Marina, Via Mura S. Cataldo, Cattedrale S. Maria Maggiore

Ore 20:30 Corteo Trionfale

Percorso: Piazza Castello, Via Duca d’Asburgo, Corso Cavour, Corso Garibaldi, Via Baccarini, Piazza A. Moro, Via Roma, Via Nanula, Piazza Principe Umberto, Corso Vittorio Emanuele, Via Nazareth, Via Cialdini, Via Duomo, Castello

Ore 22:30 Rivellino del Castello

Nox Lux

a cura di ResExtensa ed Elisa Barucchieri

Ore 22:30 Spalti del Castello

Videomapping

a cura di Alessandro Vangi e Raffaele Fiorella

Spettacolo Piromusicale

a cura di Pirofantasy