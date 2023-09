Ultimamente i commercianti barlettani avevano manifestato preoccupazione per una serie di furti avvenuti in alcuni esercizi commerciali di Barletta segnalati anche dall’Associazione “Le Strade dello Shopping”.

Nei giorni scorsi, nel centro cittadino gli agenti del Commissariato di Barletta hanno rintracciato e arrestato un 50enne, ritenuto l’autore di alcuni episodi che si sono verificati recentemente. Ad incastrarlo, i filmati estrapolati delle telecamere delle attività derubate.

La Polizia, dopo aver visionato le immagini di video sorveglianza si è messa alla ricerca di un uomo, identificandolo in un pluripregiudicato del posto, con in atto la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. con obbligo di soggiorno. Bloccato mentre passeggiava per le vie del centro e perquisito, lo stesso è stato trovato in possesso di nr. 4 borse e nr. 2 paia di occhiali da sole appena asportati da due attività commerciali del centro cittadino.

Come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, l’arrestato e stato condotto in carcere.