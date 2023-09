Le Città dell’Olio della Puglia, in linea con l’iniziativa a livello nazionale, annunciano che è tutto pronto per l’edizione 2023/2024 per l’avvio del progetto educativo organizzato dalla stessa Associazione nazionale Città dell’Olio che promuove la cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo nelle scuole elementari, secondarie di primo grado e superiori denominato “Olio in Cattedra”. Tema di quest’anno è “Olio Evo per tutti!”.