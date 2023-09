Sono aperte le iscrizioni sul portale dedicato al Servizio di refezione scolastica per le Scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno della città di Barletta per l’anno scolastico 2023/2024.

Si potrà accedere al Portale genitori tramite SPID al link https://www1.itcloudweb.com/barlettaportalegen/

Per gli alunni nuovi iscritti: I genitori/tutori devono accedere al portale genitori → iscriviti con Spid Per gli alunni già iscritti al portale genitori: I genitori/tutori devono accedere al portale genitori → Entra Con Spid → Menù Anagrafica → cliccare su Rinnovo.

Per ogni informazione è necessario consultare la pagina web di Barletta cliccando su “Aree tematiche” poi su WELFARE SERVIZIO SOCIALE ON LINE e QUI:

Per supportare i genitori nella fase di iscrizione, gestione, avvio delle diete speciali, rilevazione presenze, prenotazione e per qualsivoglia informazione si potrà contattare l’ufficio mensa al n. 328.61.07.128 o via mail all’indirizzo [email protected] e/o rivolgersi all’Ufficio amministrativo preposto, ubicato c/o Parrocchia San Paolo in via G. Donizetti, 1, 76121 Barletta (BT) che seguirà i seguenti orari:

Lunedì/mercoledì/venerdì: dalle ore 10 alle 13.

Martedì/giovedì: dalle ore 17 alle 19.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la data di avvio del servizio.