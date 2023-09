In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio che si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, ArcheoBarletta a.p.s. inaugura Racconti di luce: percorso per immagini dall’abbandono alla rinascita, una mostra fotografica sulla storia dei restauri della Chiesa dei Greci. L’esposizione verrà allestita presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli dei Greci (conosciuta come Chiesa dei Greci) e sarà visitabile, su prenotazione, fino all’8 ottobre prossimo.

Racconti di luce è il risultato di un percorso di ricerca partito nel novembre 2022, quando l’ultimo tassello mancante dell’iconostasi, la porta di S. Basilio, è stato finalmente ricollocato nella sua sede originaria dopo lunghi restauri. Da questo momento l’associazione ArcheoBarletta si è dedicata a ricostruire la storia travagliata di questa chiesa, passata dallo stato di abbandono, che aveva compromesso la conservazione della struttura e del patrimonio in essa conservato, fino al completo recupero, ritornando ad essere uno dei gioielli più importanti della nostra città. Da qui nasce una mostra in cui la luce che scrive, cioè la fotografia, narra una storia dove la luce stessa delle icone splende prepotentemente, di oro e sacralità. Le immagini scelte per raccontare questo percorso coprono un ampio arco temporale, dagli anni ’60 fino ai nostri giorni, e sono state selezionate presso la Fototeca della Soprintendenza ABAP – Bari e l’Archivio del Comune di Barletta dopo un’attenta ricerca che ha consentito di mettere in relazione testimonianze fotografiche e documentarie. Questo è Racconti di luce: percorso per immagini dall’abbandono alla rinascita.

Racconti di luce verrà presentata sabato 23 settembre alle ore 17,30 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli dei Greci alla presenza del sindaco della città di Barletta Cosimo Damiano Cannito, dell’assessore a Cultura e Turismo Oronzo Cilli.

Con questo evento ArcheoBarletta a.p.s. vuole contribuire alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio storico artistico locale e Barletta partecipa alla trentesima edizione delle GEP, Giornate Europee del Patrimonio, la più importante e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea che quest’anno ha come tema “Patrimonio InVita”. https://cultura.gov.it/evento/gep2023eventidiurni

Gli appuntamenti sono organizzati da ArcheoBarletta a.p.s. in collaborazione con il Comune di Barletta e la Soprintendenza ABAP – Bari.

GLI APPUNTAMENTI

Sarà possibile visitare la mostra presso la Chiesa dei Greci previa prenotazione telefonica al numero +39 345 7351776 secondo il seguente calendario:

sabato 23 settembre :

ore 18.00 – 20.00

domenica 24 settembre :

mattina ore 11.00 – 13.00 e ore 18.00 – 20.00

Racconti di luce: percorso per immagini dall’abbandono alla rinascita sarà inoltre visitabile, con stessi orari e modalità di partecipazione, nei due fine settimana successivi:

venerdì 29 e sabato 30 settembre, domenica 1 ottobre;

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre.

ARCHEOBARLETTA PER LE SCUOLE

Da sempre attenta alle esigenze dei più giovani, l’associazione ArcheoBarletta ha previsto delle aperture dedicate alle scuole (solo su prenotazione), con visite guidate:

venerdì 29 e sabato 30 settembre: ore 10.00 – 12.00

venerdì 6 e sabato 7 ottobre: ore 10.00 – 12.00

Racconti di luce: percorso per immagini dall’abbandono alla rinascita

Presso Chiesa dei Greci, Via Madonna degli Angeli n.34, Barletta (BT)

23 settembre – 8 ottobre 2023

Info e prenotazioni: +39 345 7351776

https://www.facebook.com/archeo.barletta

