Si terrà a Barletta la Conferenza Finale del Progetto EFFECTS (EFFective Planning of schools’ buildings for Environment and ClimaTe changeS) finanziato dal Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e di cui il Comune di Barletta è capofila.

L’evento, che si svilupperà nelle due giornate del 26 e 27 Settembre, vedrà la partecipazione di tutti i partner d’Italia, Albania e Montenegro. Il Progetto EFFECTS nasce con l’intento di promuovere pratiche e strumenti innovativi per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza energetica nel settore pubblico, partendo dal coinvolgimento delle comunità e dalla rilevazione dei loro effettivi bisogni in sinergia tra l’Italia e i due Paesi oltre Adriatico. A tal riguardo importanti azioni pilota sono state realizzate in alcuni edifici scolastici dei territori coinvolti, in particolare a Barletta, Termoli, Valona (Albania) e Tuzi (Montenegro), finalizzate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici.

Proprio la scuola oggetto degli interventi Pilota realizzati nell’ambito del Progetto EFFECTS nel Comune di Barletta, la “G. De Nittis”, ospiterà la sessione mattutina della prima giornata (26 Settembre) con inizio alle ore 9.30. L’evento si aprirà con gli interventi del Sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, dell’assessore Anna Maria Scommegna, della Project Manager del Comune di Barletta Angela Rosaria Lattanzio, del JS Officer Antonio Agrosi e della Dirigente della Scuola “G. De Nittis” Concetta Corvasce.

Al termine degli interventi saranno mostrati i risultati delle azioni Pilota realizzate sull’edificio scolastico G. De Nittis che consistono nell’acquisto e posa in opera di schermature solari a movimentazione elettrica per gli infissi, termoregolatori nelle aule esposte a SUD nonché nell’acquisto e montaggio di sensori finalizzati al monitoraggio della qualità dell’aria e di funzioni per il benessere ambientale. Di seguito verrà inaugurato, nella scuola ospitante l’evento, il Living Lab cross-border sull’efficienza energetica, spazio fisico e virtuale di co-creazione e sensibilizzazione in particolare per le scolaresche, che intende unire i territori italiani, albanesi e montenegrini nel segno di un futuro più sostenibile, anche in una prospettiva futura.

Nel pomeriggio la sessione si svolgerà presso il Castello di Barletta, in cui, dalle ore 16.00 alle 17.00, i partner si dedicheranno ad illustrare in dettaglio gli interventi miranti all’efficientamento energetico realizzati nei territori coinvolti con gli interventi dei rappresentanti del Comune di Barletta, del Comune di Termoli, del Comune di Valona e del Ministero dell’Istruzione del Montenegro.

In questa occasione verrà illustrata la piattaforma per il monitoraggio dei consumi energetici delle scuole di Barletta, sviluppata con il contributo scientifico di ENEA, partner del progetto EFFECTS, che consentirà di pianificare azioni di efficientamento energetico degli edifici pubblici su basi scientifiche. La seconda giornata, riservata esclusivamente ai partners, vedrà il confronto tra gli stessi sulle prospettive della collaborazione e della cooperazione tra le istituzioni interessate.