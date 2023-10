Martedì 3 Ottobre Barletta ricorderà Maria, Antonella, Matilde, Giovanna e Tina, le cinque vittime del crollo della palazzina di via Roma avvenuto il 3 ottobre del 2011.

L’appuntamento è fissato alle ore 12,00, proprio in via Roma nei pressi della palazzina crollata, con una simbolica deposizione di fiori. Alle 12,21, ora in cui si è consumata la tragedia, si terrà un minuto di silenzio per ricordare le cinque donne, quattro operaie e la figlia 14enne del loro datore di lavoro.

Alla cerimonia saranno presenti oltre al primo cittadino anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni.