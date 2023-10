Al servizio della città con completa efficienza. Così è stato possibile, grazie all’intervento del settore Global Service di Bar.S.A., ripristinare in tempi celeri il funzionamento del gruppo elettrogeno che fornisce elettricità a Palazzo della Marra, in cui è ospitata la collezione De Nittis.

«Il personale del Global di Bar.S.A. si è adoperato per mettere in sicurezza la cabina elettrica che era andata fuori uso – riferisce il presidente del CdA di Bar.S.A. S.p.A. dott. Alfonso Maria Mangione – Un ringraziamento doveroso a tutti gli operativi e ai nostri tecnici che hanno dimostrato ancora una volta il valore aggiunto dell’essere al servizio della città».

Il pronto intervento, infatti, è stato dovuto a seguito di un guasto al quadro di media tensione che è stato messo in sicurezza dopo averne accertato l’avaria. Contestualmente sono state operate modifiche al generatore per ottenere e dare continuità all’erogazione della corrente di rete.

Tale intervento ha limitato al minimo le conseguenze per l’apertura al pubblico del bene, consentendo il ripristino della corretta funzionalità del sistema e la normale accessibilità per cittadini e turisti nella giornata odierna.

«Preciso che l’attività è durata per tutto il tempo per cui si è ritenuto di tenere chiuso il sito, al fine di un ripristino preciso, puntuale e doveroso. In tal senso Bar.S.A. è davvero al servizio della città e anche della sua offerta turistica – aggiunge il presidente Mangione – Il settore Global service aziendale, su indicazione diretta del Comune, agisce nei diversi ambiti della manutenzione cittadina: per la squadra operativa di Bar.S.A. è un’ulteriore sfaccettatura dell’impegno quotidiano al servizio della nostra bellissima città, verso cui tutti ad ogni livello dobbiamo dimostrare cura, come se fosse la nostra casa».