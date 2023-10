Si parlerà di tecnologie ed impiantistica nel mondo del food durante l’evento formativo ideato dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT previsto mercoledì 11 ottobre con inizio alle ore 15,30 presso “Zingrillo.com” in via Trani 231 a Barletta. Appuntamento inserito nel cartellone di eventi per celebrare un secolo di architettura ed immaginati dall’Ordine provinciale per affrontare numerosi temi formativi e di riflessione. Dopo il prezioso contributo dell’arch. Rodrigo Carrasquer della scorsa settimana si prosegue, dunque, grazie anche al coinvolgimento di uno dei partner dell’Ordine degli Architetti per questo cartellone di eventi: la storica azienda Zingrillo.

Dopo i saluti del Presidente dell’Ordine l’arch. Andrea Roselli e dell’amministratore di Zingrillo.com Mimmo Zingrillo, si parlerà con diversi relatori di “Impiantistica frigorifera e sistemi di aspirazione nelle cucine professionali”, ma anche di “Caratteristiche e distribuzione ambienti nel settore della somministrazione alimenti” ed infine di “Materiali, finiture e sistemi di montaggio arredi per il mondo del food service”.

L’evento assegnerà 4 crediti formativi professionali per gli Architetti e 3 per gli Ingegneri.