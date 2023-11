«Lo scorso 12 giugno il Consiglio Comunale di Barletta all’unanimità, essendo stata integrata e sottoscritta da tutti i capigruppo la stessa proposta, decide ed approva la ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D’INDAGINE, così come prevede l’ ART. 87 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER ACCERTARE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE AI LAVORI DI SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO DI VIA ANDRIA E DI VIA VITTORIO VENETO». A scriverlo è Santa Scommegna, consigliere comunale gruppo PD e presidente della Commissione.

«Eletti componenti di commissione risulteranno: per la maggioranza Flavio Basile, Stella Mele e Letizia Mattia Rana; per la minoranza la sottoscritta e Rosa Tupputi. La commissione il 14 luglio elegge la sottoscritta in qualità di Presidente e il Segretario, Letizia Mattia Rana. Da quella seduta in poi la Commissione inizia la sua attività di acquisizione e studio di atti e documentazione, di audizione dei referenti tecnici del Comune di Barletta, di RFI, Italferr, Ferrotramviaria e della ditta esecutrice dei lavori non senza difficoltà tanto che è stato necessario chiedere al Consiglio Comunale del 5 ottobre una proroga di ulteriori due mesi per poter relazionare in merito.

Le difficoltà si sono aggravate dal momento che per ben due volte le sedute regolarmente convocate dal Presidente e dal Segretario sono andate deserte proprio in prossimità della scadenza della conclusione dei lavori della Commissione. Ho dovuto registrare l’assenza quasi in tutte le sedute del consigliere Basile, presenza alternata della componente Stella Mele, ultimamente, purtroppo, quella forzata, ma sempre giustificata, per motivi personali del Segretario Rana. Una domanda sorge spontanea: cosa è cambiato da giugno ad oggi? Cosa la maggioranza teme oggi sull’attività di una commissione che, è bene ricordare, è stata voluta ritenendo l’ interesse pubblico primario su tutto, per individuare eventuali responsabilità, fare chiarezza e favorire una auspicabile virtuosa conclusione dei lavori avviati quasi 5 anni fa?».